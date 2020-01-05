Avustralya'daki yangından geriye kalanlar: İs, duman ve kül olan hayvanlar
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Avustralya'daki yangından geriye kalanlar: İs, duman ve kül olan hayvanlar

Yeni Güney Galler Bölgesi'nde elmasıyla ünlü Batlow Çiftliği'nden geriye yalnızca kül olmuş ağaçlar ve yanmış hayvan bedenleri kaldı.

05.01.2020 18:13 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:13
Avustralya'daki yangından geriye kalanlar: İs, duman ve kül olan hayvanlar

'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve rüzgarın şiddetini azaltması üzerine kontrol alınabilen bölgelerde yangından kalanlar gün yüzüne çıktı.


Yeni Güney Bölgesi'nde elmasıyla ünlü Batlow Çiftliği'nden geriye yalnızca kül olmuş ağaçlar ve yanmış hayvan bedenleri kaldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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