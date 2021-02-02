Avustralya'daki yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Avustralya'nın Swan kentinde çıkan orman yangını son 24 saatte 6 bin hektardan fazla yere yayıldı. Yangında 30 bina hasar aldı.

Avustralya'nın Swan şehrindeki ormanda meydana gelen yangın felaketi yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.Swan İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Swan şehrindeki ormandan yerleşim yerlerine ilerleyen yangın nedeniyle "güzergahındaki tüm canlılara doğrudan tehdit oluşturabileceği" belirtilerek, bölge sakinlerine ve ziyaretçilere güvenliyse evlerini terk etmeleri çağrısı yapıldı.Bugüne kadar bölgede yaklaşık 400 kişinin tahliye edildiği ifade edildi.

30 EV HASAR ALDI

Yangının son 24 saatte büyüdüğü ve 60 kilometrelik alana yayıldığı ifade edildi.Swan İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri yapılan incelemelerde yangında 30 binanın hasar aldığını kaydederek, "Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. 300'den fazla itfaiyecinin yangına müdahalede bulunuyor" dedi.Öte yandan, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde kontrol edilemeyen yangınlar tam 240 gün sonra söndürülmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı