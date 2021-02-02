Avustralya'daki yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Avustralya'daki yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor

02.02.2021 09:01 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:05
Avustralya'daki yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Avustralya'nın Swan kentinde çıkan orman yangını son 24 saatte 6 bin hektardan fazla yere yayıldı.

Avustralya'nın Swan kentinde çıkan orman yangını son 24 saatte 6 bin hektardan fazla yere yayıldı. Yangında 30 bina hasar aldı.

Avustralya'nın Swan şehrindeki ormanda meydana gelen yangın felaketi yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.Swan İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Swan şehrindeki ormandan yerleşim yerlerine ilerleyen yangın nedeniyle "güzergahındaki tüm canlılara doğrudan tehdit oluşturabileceği" belirtilerek, bölge sakinlerine ve ziyaretçilere güvenliyse evlerini terk etmeleri çağrısı yapıldı.Bugüne kadar bölgede yaklaşık 400 kişinin tahliye edildiği  ifade edildi.

30 EV HASAR ALDI

Yangının son 24 saatte büyüdüğü ve 60 kilometrelik alana yayıldığı ifade edildi.Swan İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri yapılan incelemelerde yangında 30 binanın hasar aldığını kaydederek, "Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. 300'den fazla itfaiyecinin yangına müdahalede bulunuyor" dedi.Öte yandan, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde kontrol edilemeyen yangınlar tam 240 gün sonra söndürülmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Jason Statham İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Fatih Terim İlhan Cavcav Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir Milli Manisa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avustralya'daki yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 09:05:40. #1.14#
title