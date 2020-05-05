Avustralya'daki Türkler güçlerini birleştirdi
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Avustralya'daki Türkler güçlerini birleştirdi

Avustralya'daki Türkler güçlerini birleştirdi
05.05.2020 10:07 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:07

Hub-Edu Eğitim, Kariyer ve Göçmenlik Danışmanlığı Firma Direktörü Simon Boncukçu, yeni kurulan ATPS aracılığıyla Türk öğrencilerin bu zor günleri aşması için destek olduklarını söyledi.

Avustralya'da profesyonel iş hayatında bulunan Türkler, Avustralya'da eğitim gören ve Covid-19 salgını nedeniyle işlerini kaybeden Türk öğrencilere kalacak yer, maddi destek ve yemek yardımı imkânları sağlamak amacıyla ATPS Dernek çatısı altında birleşti.

Yakın zamanda Avustralya'da profesyonel iş hayatında bulunan Türkleri bir araya getirmek için kurulan Avustralyalı Türk Profesyoneller Derneği (ATPS), Covid-19 sürecinin değerlendirilmesi sonucunda Avustralya'daki öğrencilere yardım eli uzattı. #YalnızDeğilsin sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında Türk öğrencilere ücretsiz yemek, kalacak yer, iş yaratımı ve ihtiyaç eşleştirme gibi konularda destek veriliyor.

Hub-Edu öğrencilere katkıda bulunuyor

Avustralya'da faaliyetlerini sürdüren Hub-Edu Eğitim, Kariyer ve Göçmenlik Danışmanlığı, ATPS aracılığıyla; öğrencilere katkıda bulunurken, aynı zamanda öğrencilerin ihtiyaçlarının farklılığından doğan talepleri değişik kanallar ile yardım severlere ulaştırma rolünü üstleniyor. Son iki haftada 200 Türk öğrenci desteklerden yararlanmak için başvuruda bulundu. Uzun yıllardır, Avustralya'da öğrenim görmek isteyen öğrencilere danışmanlık hizmetleri veren Hub-Edu Direktörü Simon Boncukçu, bu süreci şöyle değerlendirdi: "Avustralya, öğrencilere eğitimleri süresince çalışma izni de veren bir ülke. Bu sayede çok sayıda Türk öğrenci öğrenimleri sırasında belirli saatlerde çalışarak hem deneyim kazanıyor hem de para kazanabiliyorlardı. Ancak, içinde bulunduğumuz koşullarda, bazıları işlerini kaybetti ve masrafları için desteğe ihtiyaçları var. Kısa zamanda kademeli olarak iş dünyası normale döndüğünde herkes işine kaldığı yerden başlama fırsatı bulacak. Bu durumda öğrenciler de Avustralya'nın kendine verdiği çalışma izni ile yine kaldıkları yerden para kazanmaya devam edecekler".

Önemli olan öğrencilerin hayalleri

Öğrencilerin hayalleri için yola çıkarak ülkelerinden kilometrelerce uzağa, Avustralya'ya geldiğini söyleyen Hub-Edu Kariyer ve Göçmenlik Danışmanlığı Firma Direktörü Simon Boncukçu, "ülkedeki Türk öğrencilere destek olmayı amaçlıyoruz ancak biz Hub-Edu olarak bu desteği tek başımıza verme gücüne sahip değiliz ama toplumu bu yardıma duyarlı hale getirebilecek bağlantılarımız var. Bu bağlantılar Türk misafirperverliği ile bütünleşince beklentilerin ötesinde bir yardım yapma yarışı oluştu. Ve şu anda tamamen bağımsız bir şekilde halk Türkiye'den gelen bütün öğrencilere yardım için kollarını açtı. Bizim bu konudaki tek gurur duyduğumuz nokta, bu oluşumun içinde olmaktır" dedi.

Şimdiye kadar toplamda 20 Bin Avustralya doları toplandı

Avustralya'da bulunan toplam 2bin500 öğrenci için şimdiye kadar 20 bin Avustralya doları toplandı ve yardım kampanyası halen devam ediyor. Öğrencilere sunulan yardımlar para yardımının dışında, aynı zamanda kalacak yer yardımı için evinin boş olan bir odasını öğrenciye açan aileler ve yemek yardımı yapmak isteyenlerden de oluşuyor. Hub-Edu, yemek ve kalacak yer için çeşitli organizasyonlar düzenleyerek, öğrencinin hayata tutunabilmesi ve bu süreci atlatabilmesi için en çok ihtiyaç duyulan konularda onları güçlendirip ayakta kalmalarını sağlayarak destek oluyor.

Kaynak: Bültenler

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