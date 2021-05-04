Avustralya'daki Türk dernekleri ortak iftar verdi
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Avustralya'daki Türk dernekleri ortak iftar verdi

Avustralya'daki Türk dernekleri ortak iftar verdi
Anadolu Ajansı / Şerife Çetin - Haberler | Güncel

Avustralya'daki Türk toplumunu temsil eden dernekler, Yeni Güney Galler Eyaleti Parlamentosunda iftar verdi.

Avustralya'daki Türk toplumunu temsil eden dernekler, Yeni Güney Galler Eyaleti Parlamentosunda iftar verdi.

Avustralya'da faaliyet gösteren 28 Türk derneğinin ortaklaşa düzenlediği iftara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamalarına rağmen Avustralya siyasetinin önde gelen isimlerinin yanı sıra çok sayıda konuk katıldı.

İftarda konuşan Türkiye'nin Kanberra Büyükelçisi Korhan Karakoç, Avustralya Türk toplumunun barış ve kardeşlik mesajının elçileri olması gerektiğini söyledi.

İftarda dernekler adına konuşma yapan Ergül Uybadın da parlamentonun Türk ve İslam düşmanı gruplar tarafından suistimal edilen bir yer haline dönüştüğünün altını çizerek Avustralya'daki Türk toplumu olarak Hz. Muhammed'in ve İslam'ın barış mesajı ile Anzak-Türk dostluğunun temsilcileri olarak çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

İftara, 1980'de Ermeni teröristler tarafında öldürülen Başkonsolos Şarık Arıyak ve koruması Engin Sever'in dosyasını inceleyen eyalet ve federal polis amirleri de katıldı. Polis yetkililerine de 40 yıllık cinayetin çözülmesi için gösterdikleri çabadan dolayı Türk toplumu adına teşekkür edildi.

Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı, eski Ermeni Devrimci Federasyonu Gençlik Kolları Üyesi Gladys Berejiklian bugüne kadar Türkiye aleyhtarı birçok parlamento kararına imza atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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