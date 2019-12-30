Avustralya'daki orman yangınları nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi
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Avustralya'daki orman yangınları nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi

Son yılların en sıcak günlerini yaşayan Avustralya’da orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

30.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:17
Avustralya'daki orman yangınları nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi

Avustralya'nın güneydoğusunda aşırı sıcaklık ve şiddetli rüzgar nedeniyle bir süredir devam eden orman yangınları nedeniyle on binlerce kişi bölgeden tahliye edildi.


İtfaiyeciler, Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de acil durum uyarısında bulundukları yangınlar için söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yerel basına göre, Melbourne şehrinin kuzeydoğusundaki yangın Bundoora, Greensborough ve Milli Park bölgesinde yaşayanlar için tehlike oluşturuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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