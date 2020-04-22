Avustralya'daki camiler ramazan etkinliklerini sosyal medyadan yapacak
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Avustralya'daki camiler ramazan etkinliklerini sosyal medyadan yapacak

Avustralya'daki yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik yasaklar kapsamında ibadete kapatılan camilerdeki ramazan programları, sosyal medya üzerinden yapılacak.

22.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:32
Avustralya'daki camiler ramazan etkinliklerini sosyal medyadan yapacak

Avustralya'daki yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik yasaklar kapsamında ibadete kapatılan camilerdeki ramazan programları, sosyal medya üzerinden yapılacak.

Ülkedeki 600 binden fazla Müslüman, yarın akşam kılınacak teravih namazının ardından 24 Nisan Cuma günü başlayacak ramazan ayında Kovid-19 yasakları nedeniyle kapalı olan camilere gidemeyecek.

Avustralya tarihinde ilk kez kapalı olan camilerin yöneticileri, ramazan etkinliklerini sosyal medya üzerinden evlerdeki cemaatlerine ulaştırmak, bazı programlara onların da katılımını sağlamak için hazırlıklarını tamamladı.

Avustralya'da Türklere ait camilerde de hazırlıklar tamamlandı

Sydney Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Bilal Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren camilerde yapılacak programların cemaate "online" ulaşması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Cami cemaatlerinin ramazandaki mukabele programlarının yanı sıra diğer programları da din görevlilerinin ve camilerin sosyal medya hesapları üzerinden canlı takip etme imkanı bulacaklarını belirten Aksoy, "Camilerimize gidemeyişimiz, camiyi göremeyişimiz bizleri derin bir hüzne sevk ediyor. Dolayısıyla sosyal medya hesapları üzerinden din görevlisi arkadaşlarımızın camilerde veya bulundukları yerlerde icra edecekleri programları takip etmek suretiyle bir nebze olsun teselli bulacağımızı ümit ediyoruz." dedi.

Ramazanda caminin coşkusunu evlerimize taşıyacağız

Vatandaşlara, teravih namazlarını evlerinde aileleriyle birlikte kılmalarını tavsiye eden Aksoy, "Evlerimizi mescit haline, cami haline getireceğiz. Bu ramazanda caminin coşkusunu evlerimize taşımaya çalışacağız, bütün aile o camideki teravih coşkusunu, ramazan ayı coşkusunu inşallah evlerimizde dolu dolu hissetmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Aksoy, 15 dolar olarak belirlenen fitre ve fidyenin yanı sıra zekatların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Avustralya Diyanet Vakfına verilebileceğini sözlerine ekledi.

Avustralya'daki camiler ramazan etkinliklerini sosyal medyadan yapacak

Kaynak: AA

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