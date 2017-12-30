Avustralya'daki Araçlı Saldırı

Avustralya'nın Melbourne kentinde 21 Aralık'ta yaşanan araçlı saldırıda yaralanan ve hastanede tedavi gören Antonios Crocaris (83) hayatını kaybetti.



Victoria polisinin resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre, Melbourne kent merkezinde geçen hafta aracını yayaların üstüne bilerek sürdüğü belirtilen 32 yaşındaki Saeed Noori'nin gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan 19 kişiden Antonios Crocaris tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis, Alfred Hastanesinde tedavi altına alınan Crocaris'in ölümünün ardından, 18 kez cinayete teşebbüsle suçlanan zanlının artık cinayetten yargılanacağını duyurdu.



Flinders Street İstasyonu yakınında 21 Aralık'ta günü yaşanan olayda, aracını yeşil ışıkta yolun karşısına geçen yayaların üstüne süren ve tramvay durağındaki direğe çarparak durabilen Noori, kendisi dahil 19 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Saldırının ardından kentteki bazı hastanelere kaldırılan yaralılardan 6'sının tedavileri halen devam ediyor.



Victoria Emniyet Müdürü Vekili Shane Patton saldırıyı, madde bağımlılığı ve psikolojik sorunları bulunan Avustralya vatandaşı Noori'nin aracını "kasıtlı olarak" kalabalığın üstüne sürmek suretiyle gerçekleştirdiğini açıklamış, bunun bireysel bir suç olduğunu ve terörle bağlantısının bulunmadığını kaydetmişti.



Melbourne Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Saeed Noori, Mayıs 2018'de yeniden mahkemeye çıkarılacak.