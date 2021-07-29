Avustralya'da zorunlu otel karantinasından çarşaflı kaçış
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Avustralya'da zorunlu otel karantinasından çarşaflı kaçış

Avustralya'da zorunlu otel karantinasından çarşaflı kaçış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Avustralya'da bir şahıs, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı otelin 4. katının penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak kaçtı.

Avustralya'da bir şahıs, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı otelin 4. katının penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak kaçtı.

Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı sert tedbirlerin alındığı Avustralya'da zorunlu otel karantinasından kaçmak isteyen bir kişi ilginç bir yönteme başvurdu. Brisbane eyaletinden Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth'e gelen bir kişi, hükümetin virüsün yayılmasını önlemek amacıyla uyguladığı tedbirler kapsamında bir otelde karantinaya alındı. Batı Avustralya Polisi, adı açıklanmayan şahsın 20 Temmuz Salı günü yerel saatle 01.00 sıralarında kaldığı otelin 4. katının penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak kaçtığını bildirdi. Polis sosyal medya hesabında yayınladığı gönderide, şahsın zorunlu karantinadan kaçmak için otelin 4. katındaki pencereden sokağa sarkıttığı çarşafların fotoğraflarını da paylaştı.

Yaklaşık 8 saat sonra polis tarafından yakalanan 39 yaşındaki şahıs gözaltına alındı. Korona virüs testinin negatif çıktığı belirtilen şahsa salgın tedbirlerine uymama ve yanlış/yanıltıcı bilgi verme suçlamalarının yöneltildiği belirtildi.

Tedbirler, beraberinde bir dizi kaçış ve kaçış girişimini getirdi

Salgının başlangıcından bu yana ulusal ve iç sınırlarını kapatma, yurtdışı veya eyaletler arası uçuşlarla gelen herkese zorunlu otel karantinası gibi tedbirlerin uygulandığı Avustralya'da çok sayıda ülkedekinden daha az korona virüs vakası ve can kaybı kaydedildi. Toplam vaka sayısının 33 bin 726'ya ulaştığı ülkede şimdiye kadar 923 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Fakat ülkenin Covid-19 tablosunda olumlu etkisi olan sert tedbirler, beraberinde bir dizi kaçış ve kaçış girişimini getirdi. - PERTH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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