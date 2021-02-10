Avustralya'da Yüksek Mahkeme terör mahkumlarının infaz süresini uzatan yasal düzenlemeyi onadı

Avustralya Yüksek Mahkemesi, 2017 tarihli Terörle Mücadele Yasası'ndaki infaz süresi dolan terör mahkumlarının cezalarının uzatılabilmesini öngören düzenlemeyi onayan bir karar aldı.

Yüksek Mahkeme, terör hücresi kurmak ve yönetmek suçlamasıyla 15 yıl hapis yatan ve "topluma risk oluşturmaya devam ettiği" gerekçesiyle cezası uzatılan mahkum Abdul Benbrika'nın tahliye talebini reddetti.

Yedi yargıçtan oluşan mahkeme heyeti, Benbrika'nın "tutukluluğun sürmesi talimatı" adı verilen tedbir kararına anayasaya aykırılık iddiasıyla yaptığı itirazı, 2'ye karşı 5 oyla geri çevirdi.

Victoria eyaletinin Melbourne kentindeki bir terör hücresinin lideri ve mensubu olmak suçlamasıyla 2009'da gözaltına alınan Benbrika, Melbourne ve Sydney kentinde 11 kişiyle birlikte aralarında dönemin başbakanına suikast ve bir futbol maçında bombalı eylemin de olduğu saldırıları planlamakla suçlanmıştı.

Ülkede 2017'de kabul edilen terör düzenlemesi, terör suçundan mahkum olanların infaz sürelerinin, federal hükümetin talebi ve yetkili yargıcın onayıyla 3 yıl uzatılabilmesini öngörüyor. Mahkumun oluşturduğu riskin sürdüğünün değerlendirilmesi halinde ceza 3'er yıl sürelerle uzatılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin