Avustralya'da yolunu şaşırıp Doğu Timsah Nehri'ne giren balina, okyanusa döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Avustralya'da yolunu şaşırıp Doğu Timsah Nehri'ne giren balina, okyanusa döndü

Kuzey Toprakları bölgesinde göç sırasında yolunu şaşırarak Doğu Timsah Nehri'ne giren 16 metrelik bir kambur balina, bir haftayı aşan bir süre sonra okyanusa dönmeyi başardı.

Avustralya'da yolunu şaşırıp Doğu Timsah Nehri'ne giren balina, okyanusa döndü
21.09.2020 10:22 | Son Güncelleme: 21.09.2020 10:27

Avustralya'nın Kuzey Toprakları bölgesinde göç sırasında yolunu şaşırarak Doğu Timsah Nehri'ne giren 16 metrelik bir kambur balina, bir haftayı aşan bir süre sonra okyanusa dönmeyi başardı.

Timsahlarla dolu nehirde balinanın zarar görmediği belirtildi.

Normalde timsahlar, dev cüsseleri nedeniyle balinalar için bir tehdit oluşturmuyor. Ancak nehrin sığ kıvrımlarında mahsur kalması halinde balinanın timsahlara yem olabileceğinden endişe ediliyordu.

Avustralyalı uzmanlara göre iki hafta önce Avustralya'nın en büyük ulusal parkı olan Kakadu Ulusal Parkı'nda üç kambur balina tespit edildi. Balinalardan ikisi sonradan denize dönmeyi başardı.

Ancak balinalardan biri, denizden 30 kilometre kadar içeri girdi. Balinanın okyanusa geri dönebilmesi için bölgeye teknelerin girişi yasaklanmıştı.

Balinanın suların yükselmesi sayesinde yönünü bularak Van Diemen Körfezi'ne yüzdüğü açıklandı.

Antarktika'ya gidiyordu

Bölge hükümetinde görevli Carole Palmer adlı bir deniz ekosistemleri uzmanı, balinaların Antarktika'ya giderken yollarını şaşırıp nehre girdiklerini tahmin ettiklerini söyledi.

Kambur balinalar, baharda yavrulamak için Avustralya'nın sıcak sularına göç ediyor ve sonrasında yiyecek bulabilmek için Antarktika'ya gidiyor.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Oruç Reis Halife Hafter Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Hazal Kaya Barış Falay Bülent Ersoy Meryem Uzerli
Spor Tisserand Erol Bulut Mbaye Diagne Sergen Yalçın Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Kaza Atama Çocuk Niğde
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avustralya'da yolunu şaşırıp Doğu Timsah Nehri'ne giren balina, okyanusa döndü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 10:47:41. #1.14#
title