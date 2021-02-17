Avustralya'da yolunu kaybeden kanguru hastaneye daldı
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Avustralya'da yolunu kaybeden kanguru hastaneye daldı

17.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:57
Avustralya'da yolunu kaybeden kanguru hastaneye daldı

Avustralya'nın Sdyney kentinde yolunu kaybeden bir kanguru hastaneye girdi.

Avustralya'nın Sdyney kentinde yolunu kaybeden bir kanguru hastaneye girdi. O anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Avustralya'nın Sdyney kentindeki bir hastaneye valabi türündeki kanguru girdi. Yolunu kaybeden kanguruyu gören hastane personeli şaşkınlığını gizleyemedi. Hasta bekleme salonunu gezen kanguru, daha sonra dışarı çıkmayı başardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 


Avustralya'da yolunu kaybeden kanguru hastaneye daldı
Avustralya'da yolunu kaybeden kanguru hastaneye daldı
Avustralya'da yolunu kaybeden kanguru hastaneye daldı
Avustralya'da yolunu kaybeden kanguru hastaneye daldı
Avustralya'da yolunu kaybeden kanguru hastaneye daldı
Avustralya'da yolunu kaybeden kanguru hastaneye daldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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