Avustralya'da yolunu kaybeden kanguru hastaneye daldı

Avustralya'nın Sdyney kentinde yolunu kaybeden bir kanguru hastaneye girdi.

Avustralya'nın Sdyney kentinde yolunu kaybeden bir kanguru hastaneye girdi. O anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Avustralya'nın Sdyney kentindeki bir hastaneye valabi türündeki kanguru girdi. Yolunu kaybeden kanguruyu gören hastane personeli şaşkınlığını gizleyemedi. Hasta bekleme salonunu gezen kanguru, daha sonra dışarı çıkmayı başardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı