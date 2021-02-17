Avustralya'da yolunu kaybeden kanguru hastaneye daldı
17.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:57
Avustralya'nın Sdyney kentinde yolunu kaybeden bir kanguru hastaneye girdi.
Avustralya'nın Sdyney kentinde yolunu kaybeden bir kanguru hastaneye girdi. O anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Avustralya'nın Sdyney kentindeki bir hastaneye valabi türündeki kanguru girdi. Yolunu kaybeden kanguruyu gören hastane personeli şaşkınlığını gizleyemedi. Hasta bekleme salonunu gezen kanguru, daha sonra dışarı çıkmayı başardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı