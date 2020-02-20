Avustralya'da yolcu treni raydan çıktı: 2 ölü
Haberler » Güncel » Avustralya'da yolcu treni raydan çıktı: 2 ölü - Haber

Avustralya'da yolcu treni raydan çıktı: 2 ölü

Avustralya'nın Melbourne kentine 45 kilometre uzaklıktaki Wallan kasabası yakınlarında yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü.

20.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:24
Avustralya'da yolcu treni raydan çıktı: 2 ölü

'nın Melbourne kentine 45 kilometre uzaklıktaki Wallan kasabası yakınlarında yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü.

Avustralya Yayın Kurumunun haberine göre, 160 yolcusuyla Melbourne-Sydney seferini yapan yolcu treni, Melbourne'a 45 kilometre uzaklıktaki Wallan kasabası yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.

Yerel saatle 19.45 sularında meydana gelen kazada beş vagon raydan çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Vagonlardaki yolcuların tahliye edildiğini açıklayan yetkililer, olayda yaralanan yolcuların sayısı ve durumları hakkında açıklama yapmadı.

Wallan kasabasında yaralılar için acil müdahale merkezi kuruldu.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler