Avustralya'da yaşayan Türkler, İdlibli yetimlere kışlık giysi ve battaniye yardımı yaptı
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Avustralya'da yaşayan Türkler, İdlibli yetimlere kışlık giysi ve battaniye yardımı yaptı

06.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:37

Avusturalya'da yaşayan Türklerin kurduğu Australian Humanitarian Fund (AUHF) derneği, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları sonucu zorla yerinden edilen yetimlere kışlık giysi yardımında bulundu.

Avusturalya'da yaşayan Türklerin kurduğu Australian Humanitarian Fund (AUHF) derneği, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları sonucu zorla yerinden edilen yetimlere kışlık giysi yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Arzu Günsay AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğumasının ardından Türkiye ve Suriye'de yaşayan yetim çocuklara kışlık kıyafet yardımı için çalışmaya başladıklarını söyledi.

Günsay, İdlib'de derme çatma çadırlarda yaşayan 250 Suriyeli yetime mont, bot, kazak, atkı, bere ve battaniye dağıttıklarını kaydetti.

AUHF, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine daha önce de yardımlar ulaştırmıştı.

Avustralya'da yaşayan Türkler, İdlibli yetimlere kışlık giysi ve battaniye yardımı yaptı
Avustralya'da yaşayan Türkler, İdlibli yetimlere kışlık giysi ve battaniye yardımı yaptı
Avustralya'da yaşayan Türkler, İdlibli yetimlere kışlık giysi ve battaniye yardımı yaptı
Avustralya'da yaşayan Türkler, İdlibli yetimlere kışlık giysi ve battaniye yardımı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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