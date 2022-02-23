Avustralya'da yaşanan sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişi suda kayboldu

Avustralya'da yaşanan yoğun yağışlar etkisini sürdürürken, yağışlardan en fazla etkilenen bölgelerin Queensland ve Yeni Güney Galler olduğu açıklandı. Yetkililerin açıklamalarına göre63 yaşındaki 1 kadının cansız bedeni otomobilinin içinde bulunurken 10 kişinin akıbetinin hala belirsiz olduğu belirtildi.

KAYIP VATANDAŞLARIMIZI ARAMAYA DEVAM EDİYORUZ

Queensland Eyaleti Polis Müfettişi Craig Hawkins yaptığı basın açıklamasında sel felaketinde kaybolan 10 kişinin arama çalışmalarının dikkatli bir şekilde devam ettiğini açıklarken yaşanan olayın trajik bir durum olduğunu söyledi. Craig Hawkins yaptığı açıklamaların devamında sel felaketinin 1 hafta boyunca devam edeceğini söylerken yaşanan durumun trajik olduğunu vurguladı.

Queensland Eyaleti Polis Müfettişi Craig Hawkins'in yaptığı açıklama şöyle:

"Şu anda birçok kayıp vatandaşımızı arıyoruz. Özellikle de sel sularının aşırı yükseldiği Belli Park bölgesi kayıpların fazla olduğu bir bölge olarak ön plana çıkıyor. Sadece insanları araçlardan kurtarmak zorunda kalmadık, ne yazık ki bir gecede 1 kadının cansız bedeninin bulduk. Bu olay gerçekten bir trajedi"