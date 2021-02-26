Avustralya'da yanlış sıcaklıkta bırakılan 150 doz aşı çöpe atıldı
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Avustralya'da yanlış sıcaklıkta bırakılan 150 doz aşı çöpe atıldı

26.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:03
Avustralya'da yanlış sıcaklıkta bırakılan 150 doz aşı çöpe atıldı

Avustralya'nın Victoria eyaletinde, ABD'nin ilaç şirketi Pfizer tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen 150 doz aşı, yanlış sıcaklıkta bırakıldığı için çöpe atıldı.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde, ABD'nin ilaç şirketi Pfizer tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen 150 doz aşı, yanlış sıcaklıkta bırakıldığı için çöpe atıldı.

1 News'in haberine göre, eyaletteki sağlık yetkililerince yapılan açıklamada, 150 doz Pfizer aşısının çöpe atıldığı belirtildi.

Bu arada, Sydney'de bugün gazetecilerle bir araya gelen Avustralya Başbakanı Scott Morrison, aşı sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Aşıların geciktiği ve bakımevinde kalan iki yaşlıya yanlış doz verildiğine ilişkin haberlerin ülke basınına yansımasının ardından, Morrison, vatandaşlardan endişelenmemelerini istedi.

Morrison, aşıların dağıtım sürecinin beklenenden daha yavaş gerçekleşmesine neden olan lojistik sorunların da çözüleceğini ifade etti.

Ülke basınında, Brisbane şehrindeki bir huzurevinde kalan 88 ve 94 yaşlarındaki iki hastaya, zorunlu aşı eğitimini tamamlamamış bir doktor tarafından yüksek doz aşı verildiğine ilişkin haberler yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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