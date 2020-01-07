: Avustralya'da yangınların yok ettiği kasaba

07.01.2020 19:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:46

Avustralya'da bir türlü kontrol altına alınamayan orman yangınlarının bilançosu ağırlaşıyor. Yangınların yol açtığı maddi hasar 700 milyon Avustralya doları yani yaklaşık 435 milyon euro olarak açıklandı. Ülkede ormanlık ve çalılık alanlarda başlayan ve yayılan yangınların aylarca sürmesinden endişe ediliyor.

Haber Videosu