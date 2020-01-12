Avustralya'da yangınların ortasında mahsur kalan hayvanlara havadan gıda yardımı
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Avustralya'da yangınların ortasında mahsur kalan hayvanlara havadan gıda yardımı

Avustralya'da hükümet, yangınlardan kaçabilen fakat besin bulmakta zorlanan yabani hayvanlara uçaklarla gıda yardımı yaptı.

12.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:22
Avustralya'da yangınların ortasında mahsur kalan hayvanlara havadan gıda yardımı

'da yetkililer ülkeyi kasıp kavuran orman yangınlarının ortasında mahsur kalan yabani hayvanlara havadan gıda sağlamaya çalışıyor.


Yeni Güney Galler hükümeti, Avustralya kıtasının simgelerinden biri olan valabi (wallaby) kangurularını beslemek için uçakların binlerce kilogram havuç ve tatlı patatesi hayvanların görebileceği alanlara bıraktığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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