Avustralya'da yangınların ortasında mahsur kalan hayvanlara havadan gıda yardımı

12.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:22

Avustralya'da yetkililer ülkeyi kasıp kavuran orman yangınlarının ortasında mahsur kalan yabani hayvanlara havadan gıda sağlamaya çalışıyor.



Yeni Güney Galler hükümeti, Avustralya kıtasının simgelerinden biri olan valabi (wallaby) kangurularını beslemek için uçakların binlerce kilogram havuç ve tatlı patatesi hayvanların görebileceği alanlara bıraktığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle