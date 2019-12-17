17.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:00

Avustralya'da yangınlar durdurulamıyor

Avustralya, (DHA)- Avustralya'da Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınlar henüz söndürülebilmiş değil. Eyalet geneli 109 yangın sürerken, 64'ünün de kontrol altına alınamadığı belirtildi.

İtfaiyenin yaptığı açıklamaya göre, NSW eyaletinde Tenterfield, Inverell, Blue Mountains, Richmond Valley, Kempsey, Shoalhaven, Wollondilly ve Yengo Ulusal Park civarı yangınlarla ilgili sürekli olarak bölge sakinlerine bilgilendirme geçiliyor. Bazı bölgeler için 'dikkatli olun' çağrısı yapılırken, bazı bölgelerdekiler için de bilgilendirmeleri takip etmeleri uyarısı yapıldı. Yerel saat ile 1745 itibariyle 109 yangının devam ettiği, bunlardan 64'ünün kontrol altına alınamadığı ve 2 bin 300 fazla itfaiye personelinin de yangınlara müdahale ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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