: Avustralya'da yangınlar

14.01.2020 11:23 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:25

Avustralya'ya eşinin memleketine giden Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Turizm Komite Başkanı İlhami Gezici, orman yangınlarının sürdüğü bölgede birçok kentin duman altında olduğunu, halkın mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmadığını söyledi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale-Körfez Bölge Temsil Kurulu Genel Sekreteri de olan İlhami Gezici, eşi Bernina Gezici'nin ailesini ziyaret amacıyla bulundukları Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Corowa kentindeki izlenimlerini AA muhabirine anlattı.

Çanakkale'de turizm şirketi işleten Gezici, yangınların halen sürdüğünü ve yaklaşık 20 gündür eşiyle çok acı görüntülere tanıklık ettiklerini dile getirdi.

Neredeyse her gün yeni bir acı haber aldıklarını belirten Gezici, "Bir itfaiyecinin eşi hamileydi, 4 Mayıs'ta doğum bekliyorlardı ancak hayatını kaybetti. Cenazesi geçtiğimiz gün yapıldı. Çok üzgünüz. Hemen ardından aynı semtteki 3 gencin de yangında hayatını kaybettiğini öğrendik." dedi.

Yangınlarda çok sayıda kişinin öldüğünü, kaybolanlar da olduğunu aktaran Gezici, çok sayıda hayvanın telef olduğundan bahsedildiğini söyledi.

Endişeli bekleyişin sürdüğünü vurgulayan Gezici, şöyle devam etti:

"Bizim olduğumuz şehir ve birçok şehir duman altında. İnsanlar mecbur olmadıkça sokağa çıkmıyorlar, evlerinin kapıları sürekli kapalı. Şehirde nereye gitseniz, market veya bir bar kulüp, içi dumanlı her yerde duman var. Yurt dışından yardımlar geliyor ama yangınların büyüklüğü yüzünden durduramıyorlar. 'Balta girmemiş orman' deriz, yangınların olduğu yerler işte öyle ormanlık. Müdahale zor oluyor."

"Koalaların nesli tehlike altında"

İlhami Gezici, eşiyle bölgeyi gezerek yaşananları kamerayla görüntülediklerini belirtti.

Dumandan göz gözü görmeyen bir ortam olduğunu söyleyen Gezici, şunları kaydetti:

"Sahil kasabalarında yaşayanları askeri gemilerle boşalttılar. Ayrıca bu cuma için çok büyük bir endişe içindeyiz çünkü yine sıcaklık 44 dereceye kadar çıkacak. Tabii ki bu büyük bir tehlike. Bu sıcaklıklarda güneş bir cam parçasına bile vurduğunda yangının çıkmasına neden oluyor. Boşaltılan kasabalarda hayat çok zor durumda. Boşaltılan kasabalarda hayat çok zor durumda. O şehrin hastanelerinde görev yapanlar, her şeylerini kaybettikleri için Avustralya'nın diğer şehirlerinden sağlık personellerini bu şehirlere çağırdılar. Eğitim öğretimde, tatil dönemi olduğu için sıkıntı yok. Hayvanları da ellerinden geldikleri kadar kurtarmaya çalışıyorlar. Koalaların neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söylüyorlar."

Kaynak: AA

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