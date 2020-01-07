Avustralya'da yangınla mücadelede hayatını haybeden gönüllü itfaiyecilere son veda
Avustralya'daki yangınlarla mücadele ederken düşen ağacın altında kalarak hayatını hayatını kaybeden iki gönüllü itfaiyeci için özel cenaze töreni düzenlendi.
Avustralya'daki yangınlarla mücadele ederken hayatını kaybeden gönüllü iki itfaiyeci için cenaze töreni düzenlendi.
Andrew O'Dwyer ile Geoff Keaton, 19 Aralık'ta Sindey'in güneybatısında yangınla mücadele etmek için kamyonla konvoyda ilerlerken üzerlerine ağaç düşmesi sonucu olay yerinde hayatlarını kaybetti. Gönüllü itfaiyecilerin her ikisinin de 19 aylık çocukları bulunuyordu. Euronews.com'da Görüntüle