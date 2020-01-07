Avustralya'da yangınla mücadelede hayatını haybeden gönüllü itfaiyecilere son veda
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Avustralya'da yangınla mücadelede hayatını haybeden gönüllü itfaiyecilere son veda

Avustralya'daki yangınlarla mücadele ederken düşen ağacın altında kalarak hayatını hayatını kaybeden iki gönüllü itfaiyeci için özel cenaze töreni düzenlendi.

07.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:16
Avustralya'da yangınla mücadelede hayatını haybeden gönüllü itfaiyecilere son veda

'daki yangınlarla mücadele ederken hayatını kaybeden gönüllü iki itfaiyeci için cenaze töreni düzenlendi.


Andrew O'Dwyer ile Geoff Keaton, 19 Aralık'ta Sindey'in güneybatısında yangınla mücadele etmek için kamyonla konvoyda ilerlerken üzerlerine ağaç düşmesi sonucu olay yerinde hayatlarını kaybetti. Gönüllü itfaiyecilerin her ikisinin de 19 aylık çocukları bulunuyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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