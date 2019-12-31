Avustralya'da yangından kaçan binlerce kişi deniz kenarlarına sığındı
Haberler » Dünya » Avustralya'da yangından kaçan binlerce kişi deniz kenarlarına sığındı - Haberler

Avustralya'da yangından kaçan binlerce kişi deniz kenarlarına sığındı

Yeni Güney Galler eyaletinin Corbargo kasabasında iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla yangınlar nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

31.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:50
Avustralya'da yangından kaçan binlerce kişi deniz kenarlarına sığındı

'da orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle binlerce kişi sığınmak için deniz kenarlarına kaçtı.


Victoria eyaletine bağlı sahil kasabası Mallacoota'da etkili olan yangının yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla 4 bin civarında kişi sahil, rıhtım ve teknelere sığındı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler