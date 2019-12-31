Avustralya'da yangından kaçan binlerce kişi deniz kenarlarına sığındı
Yeni Güney Galler eyaletinin Corbargo kasabasında iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla yangınlar nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Avustralya'da orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle binlerce kişi sığınmak için deniz kenarlarına kaçtı.
Victoria eyaletine bağlı sahil kasabası Mallacoota'da etkili olan yangının yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla 4 bin civarında kişi sahil, rıhtım ve teknelere sığındı. Euronews.com'da Görüntüle