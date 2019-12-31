Avustralya'da yangından kaçan binlerce kişi deniz kenarlarına sığındı

31.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:50

Avustralya'da orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle binlerce kişi sığınmak için deniz kenarlarına kaçtı.



Victoria eyaletine bağlı sahil kasabası Mallacoota'da etkili olan yangının yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla 4 bin civarında kişi sahil, rıhtım ve teknelere sığındı. Euronews.com'da Görüntüle