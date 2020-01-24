Avustralya'da yangın, toz fırtınası ve sel felaketinin ardından 'ölümcül örümcek' tehdidi
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Avustralya'da yangın, toz fırtınası ve sel felaketinin ardından 'ölümcül örümcek' tehdidi

Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınların ardından toz fırtınası, dolu ve sel felaketinin ardından bu kez de zehirli örümcekler halkı tehdit ediyor. Çoğalan huni yuvalı örümcekler tarafından ısırılan bir kişinin 10 dakika içinde ölebileceği uyarısında bulunuluyor

24.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:56
Avustralya'da yangın, toz fırtınası ve sel felaketinin ardından 'ölümcül örümcek' tehdidi

'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınların ardından toz fırtınası, dolu ve sel felaketinin ardından bu kez de zehirli örümcekler halkı tehdit ediyor.


Yerel basındaki haberlere göre, Avustralya Sürüngen Parkı yetkilisi Daniel Rumsey, nem ve sıcağın, huni yuvalı örümceklerin "büyüyüp serpilmesi" için elverişli koşulları yarattığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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