Avustralya'da yangın, toz fırtınası ve sel felaketinin ardından 'ölümcül örümcek' tehdidi
Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınların ardından toz fırtınası, dolu ve sel felaketinin ardından bu kez de zehirli örümcekler halkı tehdit ediyor. Çoğalan huni yuvalı örümcekler tarafından ısırılan bir kişinin 10 dakika içinde ölebileceği uyarısında bulunuluyor
Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınların ardından toz fırtınası, dolu ve sel felaketinin ardından bu kez de zehirli örümcekler halkı tehdit ediyor.
Yerel basındaki haberlere göre, Avustralya Sürüngen Parkı yetkilisi Daniel Rumsey, nem ve sıcağın, huni yuvalı örümceklerin "büyüyüp serpilmesi" için elverişli koşulları yarattığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle