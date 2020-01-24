Avustralya'da yangın, toz fırtınası ve sel felaketinin ardından 'ölümcül örümcek' tehdidi

24.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:56

Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınların ardından toz fırtınası, dolu ve sel felaketinin ardından bu kez de zehirli örümcekler halkı tehdit ediyor.



Yerel basındaki haberlere göre, Avustralya Sürüngen Parkı yetkilisi Daniel Rumsey, nem ve sıcağın, huni yuvalı örümceklerin "büyüyüp serpilmesi" için elverişli koşulları yarattığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle