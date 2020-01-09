Avustralya'da yangın tehdidine karşı bazı bölgelerde tahliye kararı alındı

09.01.2020 20:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 20:51

Avustralya'da aylardır orman ve çalılık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar nedeniyle yeniden tahliye çağrıları yapıldı.



Yangınlarda 1 milyon hektarı aşkın alanın kül olduğu Victoria eyaletinde, yangın tehdidi altındaki bölgelerde halktan, bulundukları yerleri hızlı bir şekilde terk etmeleri istendi. Euronews.com'da Görüntüle