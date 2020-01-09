Avustralya'da yangın tehdidine karşı bazı bölgelerde tahliye kararı alındı
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Avustralya'da yangın tehdidine karşı bazı bölgelerde tahliye kararı alındı

Avustralya'da aylardır orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar nedeniyle yeniden tahliye çağrıları yapıldı. Yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi

09.01.2020 20:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 20:51
Avustralya'da yangın tehdidine karşı bazı bölgelerde tahliye kararı alındı

'da aylardır orman ve çalılık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar nedeniyle yeniden tahliye çağrıları yapıldı.


Yangınlarda 1 milyon hektarı aşkın alanın kül olduğu Victoria eyaletinde, yangın tehdidi altındaki bölgelerde halktan, bulundukları yerleri hızlı bir şekilde terk etmeleri istendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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