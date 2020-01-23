Avustralya'da yangın söndürme uçağı düştü 3 ölü
Avustralya'da yangın söndürme uçağı düştü 3 ölüAvustralya, (DHA)- Avustralya'da orman yangınlarına müdahale etmek üzere kalkış yapan yangın söndürme uçağı, Yeni Güney Galler'deki Snowy Mountains sıradağlarının bulunduğu bölgede düştü.
Avustralya'da yangın söndürme uçağı düştü 3 ölü
Avustralya, (DHA)- Avustralya'da orman yangınlarına müdahale etmek üzere kalkış yapan yangın söndürme uçağı, Yeni Güney Galler'deki Snowy Mountains sıradağlarının bulunduğu bölgede düştü. 3 Amerikalı itfaiyeci hayatını kaybetti.
Avustralya'da orman yangınları sürüyor. Yeni Güney Galler eyaletindeki Snowy Mountains sıradağlarındaki yangınlara müdahale etmek üzere Richmond bölgesinden havalanan C-130 Hercules tipi yangın söndürme uçağı düştü. Uçağın bağlı olduğu ABD merkezli Coulson Havacılık şirketinden yapılan açıklamada, Snowy Monaro bölgesinde çalışmalarını sürdüren Lockheed C-130 tipi N134CG kuyruk numaralı yangın söndürme uçağıyla irtibat kaybedilmiştir. 3 itfaiye personelinin hayatını kaybettiğini üzülerek bildiriyoruz ifadelerine yer verildi.