Avustralya'da yangın kanguru sığınağını kül etti: 'Onları kaybetmek ailemi kaybetmek gibi'

07.01.2020 21:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:16

Avustralya'da haftalardır süren yangınlar, kıtadaki hayvan nüfusunu tehdit altına aldı. Ülkeyi saran yangınlarda 500 milyona yakın hayvanın can verdiği düşünülüyor.



Yangından en olumsuz etkilenen türlerin arasında koalalar ve kangurular da bulunuyor. Çok sayıda kangurunun kül olmuş cesetleri, yol kenarlarında görülebiliyor. Euronews.com'da Görüntüle