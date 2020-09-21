Avustralya'da yaklaşık 275 balina sığ sularda mahsur kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avustralya'da yaklaşık 275 balina sığ sularda mahsur kaldı

Avustralya'nın Tazmanya eyaletindeki Macquarie Heads bölgesinde yaklaşık 275 balinanın sığ sularda mahsur kaldığı bildirildi.

Avustralya'da yaklaşık 275 balina sığ sularda mahsur kaldı
21.09.2020 09:47 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:47

Avustralya'nın Tazmanya eyaletindeki Macquarie Heads bölgesinde yaklaşık 275 balinanın sığ sularda mahsur kaldığı bildirildi.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, eyaletin Batı Kıyılarındaki Macquarie Heads bölgesinde mahsur kalan balinaları kurtarmak için Temel Sanayi Bakanlığı ve Parklar, Su ve Çevre (DPIPWE) dairesinden uzman ekipler ile Tazmanya Polisi bölgeye gönderildi.

Türü belli olmayan ancak pilot balina oldukları tahmin edilen memelileri, sıkıştıkları sığ sulardan kurtaracak teknik malzemeleri taşıyan ekipler de yola çıktı.

Balinaların mahsur kaldığı körfezin üzerinde helikopterle uçan ve bazı balinaların ölmüş olduğunu söyleyen World Heritage Cruises şirketinden Guy Grining, "Evet, gerçekten çok üzücü bir manzara. Okyanustan körfeze girişin hemen dışında muhtemelen 25 balina var ve körfezdeki kumlu sığ sulara sıkışmış tahminen 250 balina daha var." ifadelerini kullandı.

Bölgeye ulaşacak uzmanlardan gelecek istekleri değerlendireceklerini açıklayan DPIPWE, ihtiyaç duyulması halinde halktan yardım talep edeceklerini duyurdu.

DPIPWE'nin Deniz Koruma Programı'na göre, Tazmanya, balina ve yunusların toplu olarak karaya oturduğu Avustralya'daki tek eyalet olarak biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Erol Mütercimler
Magazin Gülay Müge Anlı Seda Sayan Seren Serengil
Spor Sörloth Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Atama Çocuk Niğde
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avustralya'da yaklaşık 275 balina sığ sularda mahsur kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 09:50:30. #1.14#
title