Avustralya'da Victoria eyaleti yeniden Kovid-19'un merkezi haline geldi

Avustralya'da geçen yıl vaka sayıları ve can kayıplarıyla yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) merkezi olan Victoria eyaletinde, yürürlükteki tam kapanma ve geceleri sokağa çıkma yasağı uygulamasına rağmen günlük vaka sayıları en yüksek seviyeye ulaştı.

Victoria Eyalet Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 71 binden fazla Kovid-19 testi yapıldı, 1488 kişiye virüs teşhisi konuldu ve eyalette virüsün görüldüğü günden bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Yaklaşık 3 aydır tam kapanma uygulamasının yanı sıra akşam 21.00'dan sabah 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağının yürürlükte olduğu Victoria'nın başkenti Melbourne'da 2 kişi daha virüsten hayatını kaybetti.

Geçen yıl Avustralya genelinde Kovid-19'dan 920 kişi hayatını kaybetmiş, bunun 824'ü Victoria eyaletinde kayıtlara geçmiş ve virüsün merkezi haline gelmişti.

Kovid-19 aşılarının uygulanmaya başlamasıyla, eyalette geçen yıla oranla can kayıplarında düşüş görülse de 866 kişinin hayatını kaybettiği Victoria eyaleti, virüsten en fazla can kaybının yaşandığı eyalet konumunda.

Avustralya'da bugüne kadar virüsten ölen 1319 kişiden 416'sı Yeni Güney Galler (NSW), 13'ü Tazmanya, 9'u Batı Avustralya, 7'si Queensland, 4'ü Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) ve 4'ü de Güney Avustralya eyaletinde hayatını kaybetti.

Ülkede, son 24 saatte 2 bin 355 yeni vaka kaydedildi, 12 kişi hayatını kaybetti

Victoria eyaletinde 1488 kişiye Kovid-19 teşhisi konulmasının ardından, NSW'de 813, ACT'de 52 ve Queensland eyaletinde 2 kişinin daha virüse yakalanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 109 bin 526'ya çıktı.

Kovid-19'a yakalanan 10 kişinin NSW'de, 2 kişinin de Victoria'da ölmesiyle Avustralya'daki toplam can kaybı da 1319'a yükseldi.

Halen 22 bin 580 aktif vakanın bulunduğu Avustralya'da, hastaneden yatan 1433 Kovid-19'lu hastadan 292'si yoğun bakımda bulunuyor.

Yeni Zelanda'da 29 Kovid-19 vakası kaydedildi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2'si ülkeye dönenler arasında olmak üzere 29 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Ülkedeki toplam 239 aktif vakadan 2'si yoğun bakımda olmak üzere 19'unun hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 4 bin 319 Kovid-19 vakası kaydedilirken virüse yakalananlardan 27'si yaşamını yitirdi. ???????