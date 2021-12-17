Avustralya'da üzerinde zıpladıkları şişme kaleyle rüzgarda savrulan öğrencilerden biri daha öldü

Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde dün okul bahçesinde üzerinde zıpladıkları şişme kaleyle rüzgarda savrulan öğrencilerden biri daha hayatını kaybetti.

Devonport kentindeki Hillcrest İlköğretim Okulu'nda kutlama yapıldığı sırada aniden çıkan rüzgarın savurduğu şişme kaleyle yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşen 6'ncı sınıf öğrencilerinden biri daha hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaşamını yitiren öğrencilerin sayısının 5'e yükseldiğini belirten Tazmanya polisi, ölenlerden üçünün erkek olduğunu açıkladı.

Ailelerinin isteği üzerine ölü ve yaralıların kimliklerini açıklamayan polis, hastanedeki 4 öğrenciden 3'ünün durumunun kritik olduğunu, iyileşen bir öğrencinin taburcu edildiğini duyurdu.

Rüzgarın etkisiyle savrulan şişme kalenin neden olduğu acı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Tazmanya Emniyet Müdürü Darren Hine, soruşturmayı adli tıp ve iş yeri güvenliği ekipleriyle koordineli yürüttüklerini söyledi.

Darren Hine, "Soruşturmada zıplama kalesinin bağlı olup olmadığı araştırılıyor. Bu, soruşturmanın bir parçasını oluşturuyor, adli tıp ve çalışma güvenliği ekipleri ile soruşturmamıza devam ediyoruz. Hepimizin (kurumların) sorması gereken çok sayıda soru var." ifadelerini kullandı.

Tazmanya'nın kuzeyindeki yaklaşık 30 bin nüfuslu liman kenti Devonport'ta yer alan Hillcrest İlköğretim Okulu'nda saat 10.00 sularında yaşanan trajik olay esnasında okulda 40 öğrenciyle öğretmen ve velilerin bulunduğu bildirildi.

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri

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