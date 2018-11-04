Avustralya'da Uyuşturucu Operasyonu

MELBOURNE (AA) – Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti kırsalında uyuşturucu imalathanesine düzenlenen operasyonda bir kişiyi gözaltına güvenlik güçleri büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

NSW Polisi tarafında yapılan açıklamaya göre, müzik festivallerinde yakalanan uyuşturucu maddelerin izini süren emniyet birimleri Sydney'in güneybatısındaki ormanlık alana gizlenmiş imalathaneye baskın düzenledi.

Uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda ekipman ve malzemeye el koyan polis ekiplerinin 3,75 milyon dolar değerinde faklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirdiği bildirildi.

İmalathaneyi imha eden polis ekipleri, kimliği gizli tutulan 39 yaşındaki erkeği uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapma suçlamasıyla gözaltına aldı.

NWS'nin Penrith kentinde eylül ayında düzenlenen müzik festivalinde aşırı dozda uyuşturucu aldığı ileri sürülen iki kişi hayatını kaybetmişti.