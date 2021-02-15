Avustralya'da ünlü kumarhane yöneticisi, para aklama suçlaması sonrası istifa etti
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Avustralya'da ünlü kumarhane yöneticisi, para aklama suçlaması sonrası istifa etti

15.02.2021 17:23 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:28
Avustralya'da ünlü kumarhane yöneticisi, para aklama suçlaması sonrası istifa etti

Avustralya'daki en büyük kumarhanelerden Crown Resorts'un yöneticisi Ken Barton, açılan soruşturma kapsamında para aklama suçuna yönelik bulunan kanıtlar sonucu istifa etti.

Avustralya'daki en büyük kumarhanelerden Crown Resorts'un yöneticisi Ken Barton, açılan soruşturma kapsamında para aklama suçuna yönelik bulunan kanıtlar sonucu istifa etti.

Avustralya'daki en büyük kumarhanelerden biri olan Crown Resorts'un yöneticisi Ken Barton, açılan soruşturma kapsamında para aklama suçuna yönelik bulunan kanıtlar sonucu istifa etti. Kumarhane hakkında yolsuzluk ve yasa dışı faaliyetler içinde olduğu iddialarıyla başlatılan soruşturmada, kumarhanenin para akladığına yönelik bazı kanıtların elde edildiği belirtildi. Açılan soruşturma kapsamında 751 sayfalık raporun hazırlandığı ifade edildi.

YENİ AÇILAN KUMARHANE OYUN LİSANSI ALAMADI

Soruşturmada ortaya çıkan veriler kapsamında kumarhanede bulunan oyun makinelerinde oyun oynanmasa dahi oynanmış gibi gösterilerek kara para aklandığı belirtildi. Öte yandan, kumarhanenin Sidney kentinde yeni inşa ettiği ve açılışını yapma hazırlığında olduğu şubenin, soruşturma nedeniyle oyun lisansı almaya uygun olmadığına karar verildiği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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