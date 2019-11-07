Avustralya'da Türk psikolog kliniğiyle göçmenlere kendi dilinde hizmet veriyor

07.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:14

Avustralya'nın Melbourne kentinde psikolog Muradiye Selvi, farklı dillerde psikolojik hizmet veren kliniği ile göçmenlerin kendilerini daha iyi ifade etmesini sağlayarak, topluma adaptasyonlarını kolaylaştırıyor.

Melbourne'de kurduğu klinikle göçmenlere kendi dilinde psikolojik destek imkanı sunan 56 yaşındaki psikolog Selvi, AA muhabirine, yaklaşık 28 yıldır topluma yaptığı katkıları, kliniğinin kuruluşunu ve bu mesleğe nasıl adım attığını anlattı.

Selvi, psikolog olmaya çocuk yaşta karar verdiğini belirterek, bunda annesinin kararlı duruşunun da etkili olduğunu söyledi.

Avustralya'ya 1970'te ailesi ve 2 kardeşi ile 5 yaşında göç eden Selvi, dil sorunu nedeniyle çocukken büyüklere tercümanlık yaptığını dile getirdi.

Selvi, şöyle devam etti:

"Çocukluğumdan beri psikolog olmayı istemiştim, göçmen çocuğu olarak 12-13 yaşlarında Richmond'da oturduğumuz dönemde orada çok Türk vardı. Arada kapı çalınır, anneme 'Şefika Hanım, Muradiye gelsin, biz hastaneye gidiyoruz tercümanlık yapsın' derlerdi. Biz 12-13 yaşındaki küçük çocuklar amcalara, teyzelere tercümanlık yapardık. Daha o zamanlar, o yaşımda, kendi ailem de dahil göçmenlerin, amcaların, teyzelerin iyi olmadığını ve yardıma ihtiyaç duyduğunu fark etmiştim."

"Benim toplumumun bana ihtiyacı vardı"

Selvi, mesleğe başladığı ilk yıllarda çalıştığı hastanenin katkılarıyla göçmenlerin neden psikoloğa gitmediği üzerine bir tez yazarak, toplumsal çalışmalarına başladığını kaydetti.

Göçmenlerin, dil sorunu yüzünden psikolojik destek alamadığı sonucuna ulaştıklarını aktaran Selvi, "Göçmenler bize, 'dil sorunu yüzünden gidemiyoruz, yoksa biz de inanıyoruz o psikoloji kliniklerine' dediler. Ben de o zaman 'benim toplumumun da bana ihtiyacı var, ben bu yolda devam edeyim' dedim." ifadelerini kullandı.

Avustralya'da çalışan Türkiye doğumlu ilk psikolog

Selvi, Avustralya'da görev yapan Türkiye doğumlu ilk psikolog olarak, mesleğinin ilk yıllarında Türk kökenli doktorların yanında Türkçe hizmet vermeye başladığını, akabinde dil çeşitliliğini geliştirdiğini söyledi.

Yaklaşık 25 yıl önce kurduğu klinikte, Türkçe dışında göçmenlerin ihtiyaçlarına göre farklı dilleri konuşan uzmanlarla çalıştıklarını dile getiren Selvi, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun Avustralya'da Türkiye doğumlu bir psikolog olarak kayıtlara geçtik. Bu sefer 'sadece Türkçe olmasın' dedik çünkü dil benim toplumumun olduğu kadar diğer toplumlar için de bir sorun. Araplar, Vietnamlılar, İtalyan, Yunanlar gibi. İlk önce Mill Park'ta ondan sonra da Coburg'da farklı dillerde topluma hizmet veren kliniği açan kişilerden ilki benim."

Sektöre özel eğitim

Selvi, kliniği açtıktan sonra birçok seminer verdiklerini ve ayrıca mesleğe yeni başlayanlara yol gösterdiklerini ifade etti.

Göçmen bir hastayla ilgilenirken farklıların dikkate alınması gerektiğine dikkati çeken Selvi, bu alana yönelik tercüman yetiştirdiklerini, hastane ve doktorlara da eğitimler verdiklerini kaydetti.

"Ödülü alırken çocukluğuma gittim"

Selvi, 30 Ekim'de de Melbourne Northern Small Business Multicultural Awards kurumu tarafından verilen "Çok Kültürlülük Etki Ödülü"ne layık görüldü.

Sektörde çok daha tecrübeli kurumlar olmasına rağmen ödülü kendisinin almasına şaşırdığını ifade eden Selvi, aynı zamanda çok da gururlandığını söyledi.

Selvi, ödülünü alırken yaptığı konuşmada, bu mesleği ne şartlar altında seçtiğini anlattığını ve davetlilerin de çok etkilendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Anlattıkça duygusallaştım, toparlanana kadar epey bir vakit geçti çünkü o anda çocukluğuma da geri gittim. Gözümün önünde babamın uçaktan indiğini gördüm, annemin okulda elimden tutup da 'benim kızım okula gidecek' dediğini hatırladım. Hepsi şerit gibi gözümün önünden bir bir geçti. Onun için çok duygusal bir andı."

"Türkler kök salmaya başladı, daha yapılacak çok iş var"

Selvi, mesleki başarısının ardından Avustralya Türk İş Konseyine (ATBC) Türk kadınlara rol model olmak amacıyla 2006'da üye olduğunu, 2017'den bu yana da konseyin başkanlığını yürüttüğünü söyledi.

Türklerin diğer göçmen toplumlara oranla Avustralya'da yeni olmasına karşın her alanda başarılı olduğu ve bu başarıların gelecek nesillerle daha ileriye götürüleceğine inandığını vurgulayan Selvi, "Bence kök salmaya başladık, daha yapılacak çok şey var. Biz küçük adımlarla bir yerlere kadar getirdik, arkadan gelecek iş adamları olsun, gençlerimiz olsun, profesyoneller olsun onlara büyük görevler düşüyor." diye konuştu.

"Biz kendimize bakmazsak, bir başkasından bekleyemeyiz"

Mesleklerinde uzmanlaşan yeni nesle toplumlarına yakın olmaları çağrısında bulunan Selvi, "Bizim toplumumuza biz bakmazsak, başkalarından onu beklemek uygun değil." dedi.

Selvi, psikolog, iş kadını ve bir anne olarak Türk toplumundaki ilerlemeden çok memnun ve umutlu olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şunu söyleyeceğim, şüphesiz halen takıntılarımız, sıkıntılarımız var ama çok büyük yollar aştık. O kadar gurur duyuyorum ki bazen bir araya geldiğimiz zaman 'bunların hepsi Türk mü?' diyorum. Paylaşıyoruz, konuşuyoruz, birbirimizi bilgilendiriyoruz, birbirimize biraz daha sahip çıkıyoruz, çocuklarımızı eğitiyoruz, küçük takıntılarımız var, o da olacak. Çok güveniyorum, inanıyorum güzel bir ilerlememiz var, daha da iyi yerlere geleceğimizden eminim."

Kaynak: AA