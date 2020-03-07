Avustralya'da "Türk Pazar Festivali" coşkusu

07.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:46

Avustralya'nın Melbourne kentinde Türkiye ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen "Türk Pazar Festivali" başladı.

Victoria Eyalet Hükümeti, Melbourne Belediyesi, Türkiye'nin Melbourne Başkonsolosluğu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Commonwealthbank tarafından desteklenen ve Moreland Türk Derneğince Queen Victoria Market'te organize edilen festival halktan yoğun ilgi görüyor.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ve iki gün sürecek festivalin ilk gününde halk dansları, Türk musikisi, mehter marşları, ebru sanatı, geleneksel kıyafetler, Türk kahvesi ve kebaplar gibi Türk kültür ve sanat hayatının birçok örneği ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Meydana kurulan ekranda Türkiye'nin turistik yörelerinin tanıtıldığı festivali organize eden Moreland Türk Derneği Başkanı Cemal Akdeniz AA muhabirine yaptığı açıklamada ilk güne iyi başladıklarını söyledi.

Festivali ziyaret eden farklı etnik kökenlerden Avustralyalılara Türk kültürünü tanıtmaya çalıştıklarını belirten Akdeniz, "Bugünkü festivale gelenlere Türk toplumunu en iyi şekilde yansıtmış oluyoruz. Değişik yemek kültürlerimiz, halk oyunlarımız, mehterimiz bunlarla Avustralya toplumuna kültümüzü tanıtmaktan büyük mutluk duyuyoruz." dedi.

Avustralyalılar Türkiye'yi tanımak istiyor

Festivali ziyaret edenlerin gördüklerinden etkilenerek Türkiye'yi tanımak istediklerini dile getiren Akdeniz, "Çok olumlu izlenimler var. Türkiye'yi tanımak istiyorlar. Türkiye'ye tatile gitmek istiyorlar. Türkiye'deki turizm hakkında bizden bilgi istiyorlar. Bu genelde bizi memnun ediyor. Turizm alanındaki hizmetlerin daha fazla yapılması Türkiye açısından iyi olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Gözleme Avustralyalılar tarafından beğenildi

Festivali ziyaret eden Avustralyalılar yiyecek ve içecek stantlarının önünde kuyruk oluşturdu. Festivale ilk kez geldiğini ve Türk yiyeceklerini çok beğendiğini belirten Sophia Chan, "Buraya geldik ve peynirli, ıspanaklı gözleme çok nefis. Beklediğimin üzerinde çok lezzetli." diye konuştu. Gözlemeyi daha öncede tattığını, çok beğendiğini söyleyen bir başka Avustralyalı Andrea Carboni ise düşüncelerini "Çok sevdim, çok lezzetti" sözleriyle katardı.

Yerel müzik gruplarının yanı sıra Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen sanatçıların da sahne alacağı festival yarın sona erecek.

Kaynak: AA