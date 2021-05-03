Avustralya'da Türk iş insanları MÜSİAD iftarında buluştu

Avustralya'daki Türk iş insanları, MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) Sidney'in ev sahipliğini yaptığı iftarda, ülkenin önde gelen siyasetçi, bürokrat ve iş insanlarıyla bir araya geldi.