Avustralya'da Türk asıllı Şemsettin Delice, Kovid-19 sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı -...
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Avustralya'da Türk asıllı Şemsettin Delice, Kovid-19 sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı -...

Avustralya'nın Melbourne kentinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Şemsettin Delice (59), yaklaşık 40 gün süren yaşam mücadelesinin ardından virüsü yenmeyi başardı.

23.08.2020 11:39 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:47

Avustralya'nın Melbourne kentinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Şemsettin Delice (59), yaklaşık 40 gün süren yaşam mücadelesinin ardından virüsü yenmeyi başardı.

Avustralya'ya 1986 yılında Sivas'tan göç eden ve taksiciliğin yanı sıra müzikle uğraşan yerel sanatçı Delice, Kovid-19'a 10 Temmuz'da yakalandığını söyledi.

AA muhabirine, verdiği yaşam mücadelesini anlatan Delice, ülkede Kovid-19 görülmeye başladığında tedbir amaçlı maske takan eşiyle dalga geçtiğini belirterek, "Koronavirüse inanmayanlardan birisiydim. 'Korona diye bir şey yok, uyduruyorlar, yalan söylüyorlar' diyordum ama başıma geldi. Gerçekten çok zor bir hastalık. Şunu söylüyorum ki kimse bu hastalığı hafife almasın, zorluğunu ancak yaşayan biliyor." ifadesini kullandı.

Öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığı yaşaması üzerine en yakın hastanede test yaptırdıktan sonra evinde 14 günlük karantinaya girdiğini dile getiren Delice, geçirdiği sıkıntılı günlere ilişkin şunları paylaştı:

"Karantinaya girer girmez iki gün içinde çok fenalaştım, nefes alma problemi yaşıyordum, baş ağrısı vardı, ambulansı aradım. Ambulans gelip hemen beni hastaneye götürdü. Gider gitmez beni orada solunum cihazına bağladılar. 8 gün solunum cihazında kaldım hastanede o zor günleri hatırlıyorum şimdi çok zor günlerdi benim için."

"Karamsar olmadım 'bunu yeneceğim' dedim"

Solunum cihazında geçirdiği günleri hayatının "en zor zamanları olarak" değerlendiren Delice, "Hastanede öksürükle beraber nefes darlığı çekerken, 'öldüm, öleceğim' diyordum, o halde 8 günüm geçti. Uyuyamıyordum, nefesim çok kötü sıkıştırıyordu, ondan sonra kas ağrılarım, göğüs ağrılarım başladı ama hiçbir zaman karamsar olmadım, 'bunu yeneceğim' dedim. 'Bu virüsle savaşacağım ve başaracağım, kaybedersem de o benim şansızlığım' dedim. 8 gün dayandım ondan sonra bir rahatlama oldu." diye konuştu.

"Hemşireye, herhalde gidiciyim' diyordum"

Hastanede öleceğini sandığını ve ölüm korkusunu her an yaşadığını anlatan Delice, şunları kaydetti:

"Hemşireye, 'herhalde gidiciyim' diyordum. O da bana 'senin hiçbir hastalığın yok, sigaran yok, içkin yok, senin vücudun sağlam, sen bunu yenersin' diyordu. Öbür odada yatan başka birisinin sesini duyuyordum. Hemşire, bunun kurtuluşu yok çünkü bunda (hastada) diğer hastalıklar var, şeker var, kalp var, yaşı da genç, 42 yaşındaydı. Yani o ortamda her an her şey olabilir diye düşünüyordum. Ama hiçbir zaman Allah'tan umudumu kesmedim. Mücadelemi sürdürdüm ama hastanede kalmak çok zordu. Yediğimi istifra ediyordum, başım dönüyordu, 10 kilo falan kaybettim çünkü yiyemiyordum."

"Evde vücuduma kramplar girmeye başladı"

Solunum cihazının desteğiyle gelen rahatlamanın ardından eve gitmek istediğini doktorlara ilettiğini ve yapılan testlerin ardından evde tek başına karantinaya girdiğini belirten Delice, eşi ve çocuklarının olmadığı evde çok zor anlar yaşadığını söyledi.

Delice, "Yalnız başınasın, ağrılar geliyor. Eve geldikten sonra vücuduma kramplar girmeye başladı, kaslarım çalışmıyordu. Kolumun bir tarafı hiç tutmuyordu, sağlam elimle o koluma masaj yapıyordum. 10-15 dakika masaj yaptıktan sonra kan akışı başlıyordu, koluma can geliyordu. Kolumdan gidiyordu, bacağıma kramp giriyordu, bacağımın kasları çalışmıyordu. O şekilde çok zor günler yaşadım. Anlatması çok zor, yaşamak lazım." ifadelerini kullandı.

Melbourne'deki hastanede yapılan test ve kontrollerde Kovid-19'u yendiğinin kesinleşmesi üzerine evden dışarıya çıkmasına izin verilen Delice, "Allah'ıma şükür ki bana bugünleri gösterdi. Çok çektim ama başardım." dedi.

"Kurallara uyun, hastalığa yakalandıktan sonra çok zor oluyor"

Doktor ve sağlık görevlilerinin evde yaptığı tedavi sonrasında iyileşen ve artık normal hayatına dönmeye hazırlanan Delice, virüsü hafife alanlara yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi koronavirüse inanmayanlara veya çok hafif görenlere şunu söylemek istiyorum. Herkes lütfen tedbirini alsın yani maske takılacaksa maskesini taksın, sosyal mesafe korunacaksa sosyal mesafeye uysun, kurallar neyse ona uysun, yakalandıktan sonra çok geç oluyor, çok zor oluyor. Allah bu hastalığı düşmanımın bile başına vermesin, çok zor bir hastalık, herkes kendine dikkat etsin."

Kovid-19'un ilk kez 25 Ocak'ta, ilk can kaybının da 1 Mart'ta kayıtlara geçtiği Avustralya'da gerçekleştirilen yaklaşık 5 milyon 580 bin testin sonucuna göre Kovid-19 tespit edilen 24 bin 607 Avustralyalıdan 18 bin 455'i sağlığına kavuşurken, 4 bin 679 aktif vakadan 647'i çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

Avustralya'da Türk asıllı Şemsettin Delice, Kovid-19 sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı -...

Kaynak: AA

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