: Avustralya'da tren raydan çıktı: 2 ölü

20.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:30

Avustralya'da 160 yolcusu bulunan treninin raydan çıkması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'da Sydney'den Melbourne'e giden yolcu treni Wallan kasabası yakınlarında raydan çıktı. 160 yolcusu bulunan trende 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların olduğu açıklandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken polis trende sıkışan yolcular olduğunu belirtti. Raylardan çıkarak devrilen trende kaç kişinin yaralandığı ise henüz bilinmiyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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