Avustralya'da Tamil ailenin sınır dışı edilmesi ertelendi

06.09.2019 09:58

Avustralya Federal Mahkemesi, ülkeye iltica başvuruları kabul edilmeyen ve Sri Lanka'ya sınır dışı edilmek üzere Christmas Adası Gözaltı Merkezi'nde bekletilen 2'si çocuk 4 kişilik Tamil ailenin davasını ikinci kez erteleyerek 18 Eylül'de görüşülmesine karar verdi.

Sınır dışı edilmek üzere Melbourne'den bindikleri uçak, geçen hafta, mahkeme kararıyla son anda Darwin kentine indirilen Sri Lankalı etnik grup Tamillere mensup ailenin davası, Melbourne'daki Avustralya Federal Mahkemesinde yeniden görüldü.

Avustralya'ya iltica başvurularının kabul edilmemesinin ardından Christmas Adası Gözaltı Merkezi'nde sınır dışı edilmeyi bekleyen ailenin en küçük kızlarının Avustralya'da koruma hakkı olmadığını ileri süren Göçmen Bakanlığından daha fazla delil isteyen Federal Mahkeme, davayı 18 Eylül'e erteledi.

Ailenin 12 gün daha Avustralya'da kalmasına hükmeden Federal Mahkeme Yargıcı Mordecai Bromberg, ailenin duruşmadan önce sınır dışı edilemeyeceğine karar verdi.

Ailenin avukatı Carina Ford, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ailenin ülkede kalabilmesi için yasal mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

"Mahkeme kararını heyecanla bekliyoruz"

Tamil Mülteci Konseyi Sözcüsü Aran Mylvaganam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 hafta sonra görülecek mahkemeden çıkacak kararı heyecanla beklediklerini söyledi.

Duruşmanın 12 gün sonraya ertelenmesinin aileyi destekleyenlere hazırlık yapmak için daha fazla zaman kazandırdığını belirten Mylvaganam, "Heyecanla mahkemenin kararını bekliyoruz, iki haftamız daha var. Bu aile Sri Lanka'ya sınır dışı edilebilir, hayati tehlikeyle karşı karşıya kalabilirler. Avustralya hükümetinin ailenin ülkede kalmasına izin vereceğini ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

Sri Lanka'dan Avustralya'ya ayrı teknelerle 2012 ve 2013'te gelen Nades olarak bilinen baba Nadesalingam Murugappan ve Priya olarak bilinen anne Kokilapathmapriya Nadesalingam'ın ülkede iki çocukları oldu.

Queensland eyaletindeki Biloela kentinde yaşayan ailenin 4 yaşındaki kızları Kopika ve iki yaşındaki Tharnicaa ile defalarca yaptıkları iltica başvuruları reddedildi.

Başbakan Morrison, geçen hafta yaptığı açıklamada, aileye tanınacak herhangi bir istisnai durumun, insan kaçakçılarını teşvik edeceği gerekçesiyle ailenin ülkede kalması yönündeki talepleri kabul etmemişti.

Kaynak: AA