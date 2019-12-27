Avustralya'da Sydney'in su ihtiyacını karşılayan baraj, orman yangınları yüzünden tehdit altında

27.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:27

Avustralya, ülkenin en büyük kenti Sydney'i kuşatan yoğun orman yangınlarına karşı, petrol istasyonları, su dağıtım şebekesi ve diğer altyapı tesislerinin korunması için seferber oldu.



Yetkililer, yoğun bir yağmur yaşanması halinde yangınlardan çıkan küllerin ve yanık maddelerin barajlardaki su kalitesini bozmasından endişe ediyor. Euronews.com'da Görüntüle