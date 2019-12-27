Avustralya'da Sydney'in su ihtiyacını karşılayan baraj, orman yangınları yüzünden tehdit altında
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Avustralya'da Sydney'in su ihtiyacını karşılayan baraj, orman yangınları yüzünden tehdit altında

Avustralya, ülkenin en büyük kenti Sydney’i kuşatan yoğun orman yangınlarına karşı, petrol istasyonları, su dağıtım şebekesi ve diğer alt yapı tesislerinin korunması için seferber oldu.

27.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:27
Avustralya'da Sydney'in su ihtiyacını karşılayan baraj, orman yangınları yüzünden tehdit altında

, ülkenin en büyük kenti Sydney'i kuşatan yoğun orman yangınlarına karşı, petrol istasyonları, su dağıtım şebekesi ve diğer altyapı tesislerinin korunması için seferber oldu.


Yetkililer, yoğun bir yağmur yaşanması halinde yangınlardan çıkan küllerin ve yanık maddelerin barajlardaki su kalitesini bozmasından endişe ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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