Avustralya'da su baskınları hayatı olumsuz etkiledi

Sular altında kalan yollar Arama kurtarma ekipleri Yardım malzemelerinin botlara yüklenmesi Sular altında kalan yerleşim yerleri SIDNEY - Avustralya'nın Sidney kentinin kuzey batısındaki Penrith'te bulunan Nepean Nehri'nin taşmasının ardından birçok yerleşim birimi sular altında kaldı.

Sular altında kalan yollar

Arama kurtarma ekipleri

Yardım malzemelerinin botlara yüklenmesi

Sular altında kalan yerleşim yerleri SIDNEY - Avustralya'nın Sidney kentinin kuzey batısındaki Penrith'te bulunan Nepean Nehri'nin taşmasının ardından birçok yerleşim birimi sular altında kaldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken halk evlerini terk etti, okullar da kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Steven Saphore