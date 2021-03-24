Avustralya'da su baskınları hayatı olumsuz etkiledi
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Avustralya'da su baskınları hayatı olumsuz etkiledi

24.03.2021 13:24 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:32

Sular altında kalan yollar Arama kurtarma ekipleri Yardım malzemelerinin botlara yüklenmesi Sular altında kalan yerleşim yerleri SIDNEY - Avustralya'nın Sidney kentinin kuzey batısındaki Penrith'te bulunan Nepean Nehri'nin taşmasının ardından birçok yerleşim birimi sular altında kaldı.

Sular altında kalan yollar

Arama kurtarma ekipleri

Yardım malzemelerinin botlara yüklenmesi

Sular altında kalan yerleşim yerleri SIDNEY - Avustralya'nın Sidney kentinin kuzey batısındaki Penrith'te bulunan Nepean Nehri'nin taşmasının ardından birçok yerleşim birimi sular altında kaldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken halk evlerini terk etti, okullar da kapatıldı.

Avustralya'da su baskınları hayatı olumsuz etkiledi
Avustralya'da su baskınları hayatı olumsuz etkiledi
Avustralya'da su baskınları hayatı olumsuz etkiledi
Avustralya'da su baskınları hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Steven Saphore

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