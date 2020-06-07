Avustralya'da sörfçü köpekbalığı saldırısında öldü Avustralya'da bir sörfçünün 3 metre uzunluğundaki büyük beyaz köpek balığının saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Avustralya'da bir sörfçünün 3 metre uzunluğundaki büyük beyaz köpek balığının saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Avustralya'da polis tarafından yapılan açıklamada, Yeni Güney Galler eyaletinde yer alan Kingscliff kasabasındaki Salt Beach'te sörf yapan 60'lı yaşlarındaki bir adamın 3 metre uzunluğundaki büyük beyaz köpek balığı tarafından saldırıya uğradığı belirtildi. Çevredeki denizciler, ağır yaralanan sörfçüyü köpek balığından kurtararak kıyıya çıkardı. Polis tarafından yapılan açıklamada, sol bacağından yaralanan sörfçünün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl köpek balığı saldırısı sonucu ölüm yaşanmayan Avustralya'da bu yıl ise toplam 3 kişi köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. - MELBOURNE

Kaynak: İHA