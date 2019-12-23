Avustralya'da söndürülemeyen yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ediyor
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Avustralya'da söndürülemeyen yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletinde bir aydan fazla süredir devam eden yangınlar, yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor.

23.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:40
Avustralya'da söndürülemeyen yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ediyor

'nın Yeni Güney ve Victoria eyaletinde bir aydan fazla süredir devam eden yangınlar, yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor.

Yeni Güney Galler'deki yangınların nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit etmesi üzerine geçen ayın ortasında acil durum ilan edilmişti. Yangınlarda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Avustralya'da söndürülemeyen yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ediyor
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