Avustralya'da son 24 saatte 7 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi - Haberler
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Avustralya'da son 24 saatte 7 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi

AA / Recep Şakar - Haberler | Güncel
Avustralya'da son 24 saatte 7 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı aylardır uygulanan sıkı tedbirlere rağmen can kayıpları ve vaka sayılarındaki artışın sürdüğü Avustralya'da, son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, 1882 kişi virüse yakalandı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı aylardır uygulanan sıkı tedbirlere rağmen can kayıpları ve vaka sayılarındaki artışın sürdüğü Avustralya'da, son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, 1882 kişi virüse yakalandı.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Delta varyantının etkisindeki Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 6, Victoria eyaletinde 1 kişi daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdi.

Yürürlükteki sıkı tedbirlere rağmen NSW'de 1331, Victoria'da 535, Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 15 ve Queensland'da 1 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Yeni vakalarla birlikte ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı 84 binin üzerine çıkarken, NSW ve Victoria'daki can kayıplarıyla ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı da 1150'ye yükseldi.

Avustralya genelindeki toplam 20 bin 811 aktif vakadan, 233'ü yoğun bakımda olmak üzere, 1455 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yurt dışından dönen Avustralyalılara ev karantinası dönemi

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla Mart 2020'den bu yana ülke sınırlarını, vatandaşları ve daimi oturma izni olanlar dışındakilere kapatan Avustralya hükümeti, ülkeye dönecek vatandaşlarına kendi evlerinde karantina hakkı vereceğini açıkladı.

Kovid-19'un çift doz aşısını yaptıran Avustralyalıların, önümüzdeki aydan itibaren yararlanacağı evde karantinaya girmeyi sağlayacak uygulama için, Güney Avustralya ve NSW eyaletleri pilot bölge olarak seçildi.

Akıllı cep telefonlarına yüklenen bir uygulama ile denetlenecek olan Avustralyalılar, kişi başı yaklaşık 3 bin Avustralya doları (yaklaşık 18 bin 800 lira) tutarındaki 14 günlük otel karantinasını hiçbir ücret ödemeden, 7 gün evlerinde kalarak tamamlayabilecekler.

Öte yandan Avustralya, kapalı olan uluslararası sınırlarının yeniden açılmasını, çift doz aşılama oranlarının yüzde 80'lere ulaşması şartına bağladı.

Ülkede, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların oranı yüzde 70,5, ikinci dozunu da vurduranların oranı da yüzde 45,4'e ulaştı.

Yeni Zelanda'da 24 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4'ü ülkeye dönen vatandaşlar olmak üzere, toplam 24 kişi Kovid-19'a yakalandı.

Yeni vakalarla birlikte toplam 420 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 10 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 4 bin 38 Kovid-19 vakası kaydedilirken, virüse yakalananlardan 27'si yaşamını yitirdi.

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri
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