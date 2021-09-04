Avustralya'da son 24 saatte 1756 kişi Kovid-19'a yakalandı, 4 kişi hayatını kaybetti
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Avustralya'da son 24 saatte 1756 kişi Kovid-19'a yakalandı, 4 kişi hayatını kaybetti

Avustralya'da son 24 saatte 1756 kişi Kovid-19'a yakalandı, 4 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Recep Şakar - Haberler | Güncel

MELBOURNE (AA) –Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının etkisindeki Avustralya'da, son 24 saatte 1756 kişi virüse yakalanırken 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 1036'ya çıktı.

MELBOURNE (AA) –Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının etkisindeki Avustralya'da, son 24 saatte 1756 kişi virüse yakalanırken 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 1036'ya çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'un Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü ülkede, virüse yakalananların sayısındaki artış ve can kayıpları devam ediyor

Son 24 saatteki en fazla vaka sayısı 1533 kişinin virüse yakalanmasıyla Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde kaydedilirken, eyalette 4 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Diğer eyaletlerde yeni can kaybı yaşanmazken Victoria'da 190, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 32 ve Queensland eyaletinde 1 kişinin daha virüse yakalanmasıyla ülkedeki günlük vaka sayıları salgının başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, toplam 59 bin 936 kişinin Kovid-19'a yakalandığı ülkedeki 24 bin 452 aktif vakadan 192'si yoğun bakımda olmak üzere, 1133 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Kovid-19 aşılama oranlarının yüzde 80'i bulması durumunda uluslararası sınırlarını açmayı planlayan Avustralya'da, aşının ilk dozunu yaptıranların oranı yüzde 61,3 ve ikinci dozu vurduranların oranı yüzde 37,1.

Yeni Zelanda'da aylar sonra Kovid-19'dan 1 kişi daha öldü

Son 24 saatte 20 kişinin virüse yakalandığını açıklanan Yeni Zelanda'da Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören 90 yaşlarındaki bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Aylar sonra Kovid-19'dan ilk ölümün kaydedildiği ülkede, 43'ü hastanede tedavi altında olmak üzere, 751 aktif vaka bulunuyor.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 3 bin 748 Kovid-19 vakası görülürken 27 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

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