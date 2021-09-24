Avustralya'da son 24 saatte 12 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
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Avustralya'da son 24 saatte 12 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

AA / Recep Şakar - Haberler | Güncel
Avustralya'da son 24 saatte 12 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadele sürerken, son 24 saatte 1795 kişi virüse yakalandı, 12 kişi de hayatını kaybetti.

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadele sürerken, son 24 saatte 1795 kişi virüse yakalandı, 12 kişi de hayatını kaybetti.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Delta varyantının etkisinden kurtulmak için tam kapanma uygulamasının sürdüğü, Yeni Güney Galler'de (NSW) 1043, Victoria'da 733, Başkent Bölgesi'nde (ACT) 19 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Ülkenin diğer eyaletlerinde yaklaşık bir yıldır Kovid-19'dan can kaybı yaşanmazken, son 24 saatte NSW' 11, Victoria'da bir kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı.

Bugünkü can kayıplarıyla birlikte Avustralya genelinde virüsten ölenlerin sayısı 1208'e çıktı.

Avustralya'da Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana virüse yakalananların sayısı bugünkü yeni vakalarla birlikte 93 bin 974'e çıkarken, ülke genelindeki 19 bin 378 aktif vakadan 295'i yoğun bakımda olmak üzere 1530 kişi hastanede tedavi görüyor.

Avustralya çift doz Kovid-19 aşılı uluslararası öğrencilere sınırları açmaya hazırlanıyor

Avustralya Federal Hükümeti ve NSW Eyalet Hükümeti arasında imzalanan anlaşmaya göre, pilot bölge olarak seçilen Sydney'e, yılbaşına kadar çift doz Kovid-19 aşısı yaptıran 500 uluslararası öğrenci gelecek.

Ülkede aşıların kullanımına karar veren Terapötik Ürünler İdaresi'nin onayladığı, Pfizer, AstraZeneca ve Moderna aşılarının iki dozunu da olan ve öğrenci vizesi sahiplerini kapsadığı açıklandı.

Program çerçevesinde ilk aşamada alınacak öğrencilerin, Singapur, Hong Kong, Malezya, Japonya, Tayland ve ABD gibi ülkelerden geleceği belirtildi.

Eyaletteki aşı oranları arttıkça pilot uygulamanın genişleyeceğini vurgulayan NSW Başbakan Yardımcısı John Barilaro, "NSW'nin, uluslararası öğrencilerin kıyılarımıza dönüşüne öncülük etmesinden gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'da 10 kişi Kovid-19 yakalandı

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte biri ülkeye dönen olmak üzere 9 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının istatistiklerine göre, ülkedeki 256 aktif vakadan 3'ü yoğun bakımda olmak üzere 11'inin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 4 bin 144 Kovid-19 vakası kaydedilirken virüse yakalananlardan 27'si hayatını kaybetti.

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri
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