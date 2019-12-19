Avustralya'da sıcaklık rekoru kırıldı: 40,9 derece
Avustralya tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor. Ülkede sıcaklık rekoru kırılırken havaların daha da ısınması bekleniyor.
19.12.2019 00:42 | Son Güncelleme: 19.12.2019 01:12
Avustralya tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor. Ülkede sıcaklık rekoru kırılırken havaların daha da ısınması bekleniyor.
Avustralya Meteoroloji Bürosu, salı günü ülke genelinde ölçülen 40.9 derece sıcaklık ile 2013 yılı rekorunun (40.3 santigrat) kırıldığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com