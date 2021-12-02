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Avustralya'da sel: 2 ölü

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Avustralya'da sel: 2 ölü

Avustralya'da günlerdir etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'da günlerdir etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde günlerdir etkisini sürdüren aşırı yağışlar sel felaketini beraberinde getirdi. Goondiwindi bölgesinde yer alan Inglewood kasabasında cadde ve sokaklar göle dönerken, iş yerlerini de su bastı. Yüzlerce kişi de evlerinden tahliye edildi. Queensland İtfaiye ve Acil Servis (QFES) ekipleri, 30'dan fazla kurtarma çalışması gerçekleştirildiğini, son 24 saat içinde 400'den fazla yardım çağrısına yanıt verildiğini kaydetti. Queensland polisi ise 2 kişinin araçlarının sel sularında kalması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

(İHA)

Avustralya'da sel: 2 ölü

Avustralya'da sel: 2 ölü

Avustralya'da sel: 2 ölü

Avustralya'da sel: 2 ölü

Avustralya'da sel: 2 ölü

Avustralya'da sel: 2 ölü

Avustralya'da sel: 2 ölü

Avustralya'da sel: 2 ölü

Avustralya'da sel: 2 ölü

Avustralya'da sel: 2 ölü

Avustralya'da sel: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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