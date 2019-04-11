Avustralya'da Seçim Tarihi 18 Mayıs Olarak Açıklandı

Avustralya'da Başbakan Scott Morrison federal seçimlerin 18 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini açıkladı.

Avustralya'da Başbakan Scott Morrison meclis binasında yaptığı konuşmada seçim tarihiyle ilgili spekülasyonlara son verdi. Morrison federal seçimlerin 18 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı.

Başbakan Scott Morrison, Canberra'da Genel Vali'yi ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, "Dünyanın en iyi ülkesinde yaşıyoruz" iddiasını ortaya attı ve "Ancak geleceğinizi güvence altına almak için önünüzdeki yol güçlü bir ekonomiye bağlı. Bu yüzden bu seçimde çok fazla risk var" dedi.

Morrison, Liberal Parti'nin işsizliği düşük tutmaya devam edeceğini, sınırları güvence altında tutacağını, okullara, hastanelere ve altyapıya fon sağlamayı garanti edeceğini söyleyerek kendi hükümetine övgüde bulundu.

Başbakan Morrison, muhalefet lideri İşçi Partisi'nden Bill Shorten'ı hedef alarak, "Güçlü bir ekonomi sunan bir hükümet ile daha önce uyguladıkları politikalarla ekonomimizi zayıflatan İşçi Partisi arasında seçim yapmaya devam edeceksiniz" dedi. - MELBOURNE

Kaynak: İHA