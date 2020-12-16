Avustralya'da sağanak yağışlar nedeniyle şelale oto yola aktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Avustralya'da sağanak yağışlar nedeniyle şelale oto yola aktı

16.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:30
Avustralya'da sağanak yağışlar nedeniyle şelale oto yola aktı

Avustralya'da sağanak yağışlar sonucu yükselen su seviyesi nedeniyle şelale, otoyola aktı.

Avustralya'da sağanak yağışlar sonucu yükselen su seviyesi nedeniyle şelale, otoyola aktı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin kuzeyinde sağanak yağışlar sonucu yükselen su seviyesi nedeniyle şelale, otoyola aktı. Görüntülerde, Dorrigio Dağı'ndan akan şelalenin şiddetli bir şekilde yola döküldüğü görüldü. Yerel medya, otoyolun çift yönlü kapandığını duyurdu. Avustralya meteoroloji kurumu, anlık su baskınlarına karşı halkı uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sağanak yağışın ardından yolda çökme meydana geldi
Sağanak yağışın ardından yolda çökme meydana geldi
Yaz ve sonbaharda alamadığı yağışları son bir haftada aldı EDİRNE,sağanak,yağış,
Yaz ve sonbaharda alamadığı yağışları son bir haftada aldı EDİRNE,sağanak,yağış,
Marmaris'te sağanak yağışlar sorunsuz atlatıldı
Marmaris'te sağanak yağışlar sorunsuz atlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Mustafa Varank Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Gülben Ergen Nilgün Belgün Ayşegül Yıldız
Spor Falcao Çağdaş Atan Yılmaz Vural Kylian Mbappe Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Çocuk Samsun Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avustralya'da sağanak yağışlar nedeniyle şelale oto yola aktı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 16:35:17. #1.14#
title