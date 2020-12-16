Avustralya'da sağanak yağışlar nedeniyle şelale oto yola aktı
16.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:30
Avustralya'da sağanak yağışlar sonucu yükselen su seviyesi nedeniyle şelale, otoyola aktı.
Avustralya'da sağanak yağışlar sonucu yükselen su seviyesi nedeniyle şelale, otoyola aktı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin kuzeyinde sağanak yağışlar sonucu yükselen su seviyesi nedeniyle şelale, otoyola aktı. Görüntülerde, Dorrigio Dağı'ndan akan şelalenin şiddetli bir şekilde yola döküldüğü görüldü. Yerel medya, otoyolun çift yönlü kapandığını duyurdu. Avustralya meteoroloji kurumu, anlık su baskınlarına karşı halkı uyardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı