Avustralya'da Ruhsatsız Silah Affı: 26 Bin Silah Teslim Edildi

Avustralyalılar, ülkede 1 Temmuz'da başlatılan genel af kapsamında şu ana kadar 26 bin ruhsatsız silahı yetkililere teslim etti.



Af kararı "artan terör tehdidi" ve ülkeye giren silah sayısındaki artış nedenleriyle alındı.



Af süresince ruhsatsız silahını teslim etmeyenler, daha sonra yakalanmaları halinde 280 bin Avustralya doları para ve 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.



Affın süresi 30 Eylül'de doluyor.



Avustralya Adalet Bakanı Michael Keenan şu ana kadar "ülkeyi daha güvenli hale getirmek adına çok iyi bir sonuç elde ettiklerini" belirtti. Keenan, 2014'te Sydney'de bir kafede yapılan saldırının failinin Avustralya'ya 1950'lerde girmiş ruhsatsız bir silah kullanmış olduğunu hatırlattı.





Ancak teslim edilen silah sayısı, ülkedeki tahmini ruhsatsız silahın 10'da birine denk geliyor.



Avustralya polisi, bir kısmı organize suç örgütlerince ve terör saldırılarında kullanılan yaklaşık 260 bin ruhsatsız silah olduğunu tahmin ediyor.



Avustralya'da 1996 yılında Port Arthur kentinde yapılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından da af ilan edilmiş ve af kapsamında 643 bin 726 ruhsatsız silah teslim edilmişti.





Saldırı Avustralya'da yarı otomatik ve otomatik silahların da yasaklanmasına yol açmıştı.