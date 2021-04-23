Avustralya'da Ragbi Ligi Türk Takımı oyuncularının katılımıyla 23 Nisan kutlaması yapıldı
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Avustralya'da Ragbi Ligi Türk Takımı oyuncularının katılımıyla 23 Nisan kutlaması yapıldı

Avustralya'da Ragbi Ligi Türk Takımı oyuncularının katılımıyla 23 Nisan kutlaması yapıldı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Avustralya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Ragbi Ligi Türk Takımı oyuncularının da katılımıyla tören düzenlendi.

Avustralya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Ragbi Ligi Türk Takımı oyuncularının da katılımıyla tören düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında Sidney Hyde Park'taki Savaş Müzesinde bulunan Atatürk anıtına bir grup vatandaş ve Ragbi Ligi Türk Takımı çiçek bıraktı. Törene, Sidney Başkonsolosu Ali Sevim, Ragbi Ligi Türkiye Takımı sponsor ve koordinatörleri Bekir Kılıç ile Tarık Özen'in yanı sıra oyuncular ve Yeni Güney Galler Eyaleti Çokkültürlülük Dairesi Danışma Kurulu Yönetim Kurulu üyesi Ömer İncekara katıldı.

Öte yandan Anzak günü dolayısıyla da 25 Nisan'da Ragbi Ligi Türkiye Takımı ile Avustralya Ordusu Ragbi Ligi Milli Takımı, özel maçta karşı karşıya gelecek. Geleneksel hale getirilmesi planlanan maçın 2023'te Çanakkale'de oynanması hedefleniyor. Avustralya'da 2018'de oynanan Ragbi Ligi Gelişmekte Olan Ülkeler Dünya Kupasına katılan Türk Takımı finalde Filipinler'e yenilerek ikinci olmuş ve büyük bir başarıya imza atmıştı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında hafta sonu da ülkedeki dış temsilcilikler, Türk toplum dernekleri ve okullarınca etkinlikler yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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