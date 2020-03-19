Avustralya'da Qantas ve Jetstar tüm uluslararası uçuşlarını durduracak MELBOURNE (AA) –Avustralya'nın ulusal hava yolu şirketleri Qantas ve iştiraki Jetstar mart sonundan mayıs ayının sonuna kadar uluslararası uçuşlara ara vereceklerini açıkladı.

MELBOURNE (AA) –Avustralya'nın ulusal hava yolu şirketleri Qantas ve iştiraki Jetstar mart sonundan mayıs ayının sonuna kadar uluslararası uçuşlara ara vereceklerini açıkladı.

Başbakan Scott Morrison'un yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı açıkladığı önlemler kapsamında, Avustralyalıların yurt dışına çıkışının yasaklandığı ve yurt dışındakilere de en kısa zamanda ülkeye dönmeleri çağrısı üzerinde Qantas Havayolları, aldığı tedbirleri duyurdu.

Qantas'ın resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, Qantas ve Jetstar'ın tüm uluslararası uçuşları mart sonundan itibaren 31 Mayıs'a kadar durduruldu.

Yurt dışında dönemeye çalışan Avustralyalıların ülkeye gelebilmesi için uçuş iptalinin ay sonunda yürürlüğe gireceği vurgulanan açıklamada, yine bu süre içerisinde çalışanlara ücretli izin verilerek faaliyetlerin üçte ikisinin de durdurulacağı belirtildi.

Avustralya'da vaka sayısı 636'ya yükseldi

İlk vakanın görüldüğü 25 Ocak'tan bu yana 6 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya'da Daily Mail'in verilerine göre Kovid-19 nedeniyle hastalananların sayısı 636'ya yükseldi. Ülkedeki ilk can kaybı 1 Mart'ta Batı Avustralya'da yaşanırken, salgının 307 vakayla en yoğun görüldüğü Yeni Güney Galler eyaletinde şu ana kadar 5 kişi hayatını kaybetti.

-Tazmanya eyaleti karantinaya alınacak

Avustralya'nın güneyinde yer alan ve 10 vakayla salgının en az görüldüğü eyalet olan Tazmanya'da Eyalet Hükümeti, ülke içinden ve ülke dışından zorunlu olmayan tüm girişlerin yarın gece yarısından itibaren durdurulacağını duyurdu.

Adayı iki hafta boyunca karantinaya alacaklarını belirten Tazmanya Başbakanı Peter Gutwein, "Bazı aksaklıklar oluşturacağını biliyoruz, ancak amacımız Tazmanyalıların sağlığını, refahını ve güvenliğini korumaktır." ifadelerini kullandı.

-Avustralya Merkez Bankası ikinci kez faiz indirdi

Koronavirüs krizinin ekonomi üzerinde oluşturduğu baskıyı hafifletmeye yardımcı olmak amacıyla mart başında faiz oranlarını yüzde 0,75'ten 0,50'ye çeken Avustralya Merkez Bankası, ikinci defa indirime giderek faizleri 0,25'e düşürdü. Öte yandan ABD doları karşısında değer yitiren Avustralya doları son 18 yılın en düşük seviyesi olan 55.64 sent seviyelerini gördü.

Kaynak: AA